В Летном городке Энгельса появится эко-парк

В этом году начнется благоустройство освобожденной после сноса аварийного жилья территории в Летном городке Энгельса.

Здесь планируется создать эко-парк. Об этом сообщает губернатор Роман Бусаргин.

В рамках первого этапа будет охвачен участок площадью 4,3 гектара, прилегающий к аллее Героев. Здесь высадят более 300 деревьев и 2 тысяч кустарников, проложат тропинки и установят малые архитектурные формы, оборудуют санитарный блок и комнату матери и ребенка. Половину финансирования обеспечит региональный бюджет, другую — муниципальный.

Как доложил Бусаргину глава Энгельсского района Максим Леонов, параллельно также будут приводиться в порядок транзитные коммунальные сети, проходящие через этот участок. Это отдельное направление работы, которое городская власть должна держать на особом контроле, так как данные коммуникации обслуживают весь микрорайон.

Напомним, благоустройство Летного городка стало возможным после сноса 31 аварийного жилого дома. Они были расселены благодаря поддержке президента Владимира Путина.