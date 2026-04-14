Саратовские ветераны Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч ко Дню победы

В Саратовской области ветеранам ВОВ начали перечислять праздничные выплаты без заявлений и справок.

Участники Великой Отечественной войны в регионе получают ежегодные пособия ко Дню Победы в автоматическом режиме. Отделение Социального фонда РФ начисляет средства без личных обращений и очередей. Главное новшество 2025 года — полная автоматизация: ни справок, ни визитов в учреждения не требуется. Деньги приходят по стандартному графику для пенсионеров. Участники боевых действий с инвалидностью дополнительно получат 10 тысяч рублей.

Поддержка предусмотрена для всех, кто воевал в 1941–1945 годах, служил в армии или получил инвалидность из-за ранений и болезней, связанных с защитой Отечества. «Наша цель — максимальное удобство для ветеранов, — подчеркнули в пресс-службе отделения СФР. — Статус подтвержден заранее, ничего доказывать не нужно».

По вопросам выплат доступен бесплатный номер контакт-центра: 8-800-1-00000-1.

