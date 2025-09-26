Саратовская фирма вернет в бюджет 3,5 млн за недобросовестные закупки

Прокуратура Саратовской области добилась в суде взыскания с подрядной организации более 3,5 млн рублей. Средства будут возвращены в бюджет в связи с нарушениями, выявленными при проведении муниципальных закупок в Балакове.

Проверка установила, что местное МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» заключило с ООО «Среда комфорта» девять контрактов на благоустройство Центрального парка. Формально каждый договор укладывался в лимит 600 тысяч рублей, позволяющий работать с единственным поставщиком без торгов. Однако, по мнению надзорного ведомства, закупка была искусственно разделена на части, что является нарушением.

Суд согласился с доводами прокуратуры, признал контракты недействительными и обязал компанию вернуть деньги. Исполнение решения суда будет взято на контроль.