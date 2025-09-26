Законодатели Саратовской области поддержали курс губернатора на развитие социальной сферы

Депутаты Саратовской областной Думы выразили поддержку озвученным в ходе прямой линии 24 сентября инициативам губернатора Романа Бусаргина, касающимся развития здравоохранения, а также патриотического воспитания молодежи.

В частности, депутат Андрей Еремин отметил, что вопросы медицины закономерно находятся в центре внимания жителей региона. Он подчеркнул, что новая детская поликлиника в микрорайоне «Звезда» скоро примет первых пациентов, а планы по строительству новой больницы психиатрического профиля расширят медицинский кластер региона.

«Правительство области во главе с губернатором Романом Бусаргиным подходит к развитию отрасли комплексно: работает программа поддержки кадров, в которую вовлечен медицинский университет, а в 2026 году продолжится благоустройство территорий больниц. Это позволит модернизировать учреждения здравоохранения и улучшить показатели здоровья жителей», — добавил депутат.



В свою очередь Роман Ирисов, комментируя тему воспитания молодежи, подчеркнул важность уроков патриотизма и встреч со школьниками, где обсуждаются будни участников специальной военной операции.



«Не в первый раз встречаюсь со школьниками и знаю, насколько полезны подобные уроки для патриотического воспитания молодежи. Подобные занятия сегодня проходят в 17 специализированных классах и в Энгельсском политехникуме, — рассказал Ирисов. — Роман Бусаргин на прямой линии справедливо отметил важность новых возможностей для самореализации детей и молодежи. Чем больше мы будем рассказывать школьникам о перспективах региона, тем сильнее их стремление проявить себя именно здесь. И конечно, вести речь об этом нужно во время «Разговоров о важном».