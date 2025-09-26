Социальные координаторы региональных филиалов фонда «Защитники Отечества» проходят обучение в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС

На площадке Центра дополнительного образования Поволжского института управления РАНХиГС стартовало очное обучение четвертого потока социальных координаторов региональных филиалов Государственного фонда «Защитники Отечества».

Социальный координатор — это должность в Государственном фонде поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», созданная для организации комплексного персонального сопровождения ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших (умерших) участников СВО.

К обучению приступили социальные координаторы из Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областей и Республики Чувашия.

С приветственным словом перед слушателями программы выступили заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области Светлана Савочкина и руководитель регионального филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Саратовской области, член межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей по Саратовской области Денис Белоусов.

Обучение слушателей программы продлится до 27 сентября.