В России произошел масштабный сбой систем бронирования авиабилетов

Крупный технический сбой 26 января парализовал работу систем онлайн-бронирования и продажи билетов у большинства российских авиакомпаний.

Об инциденте, в частности, сообщил саратовский аэропорт «Гагарин».

Проблема носит общенациональный характер. По данным на текущий момент, сбой затронул такие перевозчики, как «Аэрофлот» («Россия»), «Победа», «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Utair, «Ямал», «Ижавиа» и другие. Пассажиры временно не могут оформить билеты через официальные сайты и мобильные приложения авиакомпаний.

Единственным доступным способом приобретения билетов в данный момент является их оформление в ручном режиме в кассах аэропортов. Специалисты работают над восстановлением систем, процесс уже ведется.

Рекомендуется следить за официальными каналами связи выбранной авиакомпании для получения актуальной информации.

Наталья Мерайеф