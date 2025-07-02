Саратовские каратисты взяли 44 медали на всероссийских соревнованиях в Йошкар-Оле

С 26 по 30 июня в Йошкар-Оле прошли Всероссийские соревнования и фестиваль по всестилевому каратэ, где выступили более 600 спортсменов из 27 регионов России. Команда Саратовской области показала выдающийся результат, завоевав в сумме 44 награды.

На основных соревнованиях саратовцы получили 25 медалей:

13 золотых;

12 серебряных.

В рамках фестиваля добавили еще 19 наград:

12 золотых;

4 серебряные;

3 бронзовые.

В общекомандном зачёте сборная Саратовской области заняла третье место, уступив только Татарстану и Москве.