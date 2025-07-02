Саратовские каратисты взяли 44 медали на всероссийских соревнованиях в Йошкар-Оле

С 26 по 30 июня в Йошкар-Оле прошли Всероссийские соревнования и фестиваль по всестилевому каратэ, где выступили более 600 спортсменов из 27 регионов России. Команда Саратовской области показала выдающийся результат, завоевав в сумме 44 награды.
На основных соревнованиях саратовцы получили 25 медалей:
- 13 золотых;
- 12 серебряных.
В рамках фестиваля добавили еще 19 наград:
- 12 золотых;
- 4 серебряные;
- 3 бронзовые.
В общекомандном зачёте сборная Саратовской области заняла третье место, уступив только Татарстану и Москве.