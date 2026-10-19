Жители Саратова обсуждают странные громкие звуки среди ночи

В регионе объявили угрозу БПЛА

Саратовцы минувшей ночью сообщили о странных громких звуках, которые вызвали оживлённые споры в региональных сообществах. О происшествии рассказал Telegram-канал «Новости Саратова и области».

Ранее глава региона Роман Бусаргин предупреждал: в районах, где существует угроза со стороны беспилотников, могут включить системы оповещения. В ночные часы все экстренные службы были переведены в режим повышенной готовности.

Спасатели МЧС проинформировали жителей Саратовской области об угрозе, связанной с БПЛА. Гражданам рекомендовано держаться подальше от окон, а также отключить освещение, газ и воду. Тем, кто оказался на улице, советуют немедленно укрыться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе.

Тем временем в ночь на 18 октября ВСУ предприняли масштабную атаку дронов на Ленинградскую область. Власти региона сообщили, что над его территорией ликвидировали 145 вражеских беспилотников. В результате пострадали нефтяной терминал и склад Ozon, под удар также попал центр обработки данных VK.