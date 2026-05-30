В Энгельсе по нацпроекту построили первый корпус детского сада на Шуровой Горе

Продолжается строительство детсада в микрорайоне Шурова Гора в Энгельсе.

На сегодняшний день общая готовность объекта составляет 30%. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Детский сад возводится в рамках национального проекта «Семья», инициированного президентом Владимиром Путиным, и планируется к открытию в следующем году.

Учреждение будет состоять из двух корпусов и сможет принять до 400 детей. В первом здании, предназначенном для шести групп, уже завершено возведение каркаса, и в настоящее время выполняются работы по монтажу окон, утеплению фасада и обустройству внутренних коммуникаций. Во втором корпусе началась кирпичная кладка второго этажа.

Губернатор подчеркнул, что обеспечение социальной инфраструктуры в микрорайоне является ключевой задачей городского развития. Ранее, при активном строительстве жилых домов, вопросы социальной сферы не учитывались, что привело к нехватке мест в образовательных и медицинских учреждениях.

Благодаря поддержке главы государства, эта проблема начинает решаться: недавно в районе открылась новая поликлиника, а детский сад станет важным шагом к улучшению ситуации с дошкольным образованием.