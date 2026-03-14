Военные из Саратовской области погибли на фронтах СВО

В Саратовской области простились с погибшими на фронте бойцами.

В районных администрациях подтвердили гибель пятерых военнослужащих в ходе специальной военной операции. Среди погибших — жители Энгельсского, Балаковского, Марксовского и Калининского районов.

Домой не вернулись Садык Кенжебаев и Валентин Наумов из Энгельсского района, а также Леонид Федоров из Балакова.

В Марксовском районе прощаются с рядовым Михаилом Красильниковым, воспитанником многодетной семьи из села Андреевка.

Еще один боец, Максим Сарсенбаев, погиб из Калининского района.

Уроженец Балакова Леонид Федоров (02.05.1991 г.р.) пал на поле боя еще 21 декабря 2025 года. Прощание с ним состоится 16 марта.

Максима Сарсенбаева проводят в последний путь завтра, 15 марта, в Калининске. Михаила Красильникова, учившегося в школе села Приволжское, сегодня, 14 марта, хоронят в селе Филипповка.

Подробности о других погибших власти не раскрывают.

Ольга Сергеева