Саратовская область активно готовится к весне

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провел постоянно действующее совещание с зампредами правительства, министрами и руководителями ведомств, а также главами районов.

В предстоящую субботу, 14 марта, во всех муниципалитетах пройдут личные приемы участников специальной военной операции и членов их семей. Встречу также проведет губернатор Роман Бусаргин. О начале записи будет сообщено дополнительно, — сообщили в пресс-службе главы региона.

Так, во всех крупных муниципалитетах необходимо проверить состояние участков дорог, где ранее проводились вскрышные работы. Там, где есть просадки грунта, необходимо добиваться от ресурсоснабжающих компаний, чтобы они оперативно восстановили покрытие в соответствии с нормативами. Такую задачу перед руководителями районов, а также профильным блоком правительства поставил губернатор Роман Бусаргин.

«Особенно это касается центральных улиц и других дорог. Это общая задача для министерства дорожного хозяйства, министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства и районных администраций. По каждому участку должно быть полное понимание, кто за него отвечает, какая компания проводила работы, чтобы в минимальные сроки обязать их все исправить», — резюмировал губернатор.

Продолжая тему работы жилищно-коммунального комплекса, губернатор Роман Бусаргин подчеркнул, что, по прогнозам синоптиков, с этой недели начнут устанавливаться положительные температуры, в том числе и ночью. В связи с этим необходимо уделить особое внимание продолжению очистки крыш от снега и наледи.

«Руководство госжилинспекции, министерство строительства и ЖКХ, главы районов вопросы, связанные с расчисткой крыш, должны держать на особом контроле. Проводите соответствующую работу с каждой управляющей компанией, с каждым ТСЖ, чтобы они активизировались по этому направлению. Все поступающие от жителей по теме расчистки крыш многоквартирных домов, торговых объектов обращения должны отрабатываться в максимально сжатые сроки», — сказал Роман Бусаргин.

В связи с прогнозируемым в ближайшие дни потеплением на территории Саратовской области планируются ограничения по выходу на лед в целях обеспечения безопасности граждан. Они начнут действовать после подписания губернатором соответствующего документа. Роман Бусаргин поручил профильным структурам усилить информационно-разъяснительную работу с населением и рейдовые мероприятия, направленные на соблюдение правил.

В 2026 году в Саратовской области продолжается оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта. В рамках этого механизма жители могут рассчитывать на финансовую поддержку на время поиска работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства. Размер выплат определяется индивидуально. В 2025 году было заключено более 6,7 тысячи социальных контрактов. С начала 2026 года заключено 1 014 социальных контрактов, выплачено более 50 млн рублей. С этого года социальный контракт также доступен участникам СВО, являющимися ветеранами боевых действий.

Подготовила Ольга Сергеева