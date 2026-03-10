Волонтёры «ЛизаАлерт» ищут без вести пропавшую саратовчанку в серой шубе и очках

В Саратове третьи сутки ищут 54-летнюю женщину: пропавшая нуждается в помощи.

Добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» объявили о начале розыска жительницы областного центра. Местонахождение 54-летней Алёны Сорокиной (в девичестве Фархутдиновой) неизвестно с 6 марта 2026 года — в этот день она вышла из дома в поселке Зоринский и не вернулась.

Ориентировка на пропавшую: рост женщины — 160 сантиметров, она имеет худощавое телосложение. Отличительные черты: седые волосы, серые глаза и постоянное ношение очков. В день исчезновения была одета в серую шубу, темно-синие брюки и темно-коричневые ботинки.

Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении Алёны Сорокиной, просят незамедлительно сообщить об этом по единому номеру экстренных служб 112.

Добавим, что в настоящий момент саратовские волонтеры продолжают поиски еще одного человека — 80-летнего пенсионера, который пропал в марте.

Ольга Сергеева