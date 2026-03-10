В Саратовской области ищут талантливых «Мастеров хорошего настроения»

В регионе стартовал конкурс ведущих игровых программ.

Саратовцев, умеющих создавать праздник, приглашают к участию в творческом состязании. В Саратовской области начался прием заявок на областной конкурс ведущих развлекательно-игровых программ «Мастера хорошего настроения». Это событие, которое на протяжении многих лет объединяет как профессиональных артистов, так и талантливых любителей сцены.

Цель конкурса — не только выявить ярких специалистов в культурно-досуговой сфере, но и способствовать развитию качественного отдыха для жителей. Участникам предстоит продемонстрировать свое мастерство в одной из трех номинаций: военно-патриотическая игровая программа, программа, основанная на национальном фольклоре, или развлекательная тематическая игровая программа.

Соревнование проводится в трех возрастных категориях, чтобы охватить участников всех поколений: детская группа (6–13 лет), молодежная (14–18 лет) и взрослая (от 18 лет).

Подать заявку на участие можно до 30 апреля 2026 года в Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой. Более подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте учреждения, также вопросы можно задать по телефону: +7 (8452) 30-49-77.

Ольга Сергеева