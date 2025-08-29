В Гагаринском районе жители вновь устроили свалку рядом с контейнерами

В поселке Новогусельский Гагаринского района после недавней уборки несанкционированной свалки вновь появились кучи мусора. Как сообщил начальник департамента района Владимир Бьятенко, проблема возникла из-за несознательных действий местных жителей, преимущественно дачников.

Несмотря на то, что коммунальные службы полностью очистили территорию и установили дополнительные контейнеры, люди продолжают складировать отходы прямо на землю. Чиновник опубликовал видеодоказательства нарушений, демонстрирующие, как граждане сознательно выбрасывают мусор мимо баков.

Администрация района призывает жителей соблюдать правила благоустройства и напоминает о возможности привлечения к административной ответственности за несанкционированное размещение отходов. Работа по контролю за соблюдением чистоты будет усилена.