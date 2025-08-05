Саратовская область готова к новым правилам маркировки пивной продукции

5 августа 2025 года заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области Наталья Мариевская приняла участие в селекторном совещании Минпромторга России, посвящённом внедрению системы поэкземплярной прослеживаемости пива и слабоалкогольных напитков.

Новые правила с 1 сентября 2025 года

Согласно постановлению Правительства РФ от 30 ноября 2022 года №2173, производители и импортёры обязаны:

Вносить данные о выпуске и перемещении продукции в единую систему маркировки;

Указывать сведения о передаче товаров между подразделениями;

Обеспечивать полную прослеживаемость каждой единицы продукции.

Саратовская область – в числе лидеров

Регион занимает 3-е место в ПФО по количеству производителей пива. Среди ключевых предприятий:

АО «Пивкомбинат «Балаковский»

ООО «Пивзавод – Марксовский»

-Все 20 местных производителей готовы к новым требованиям. Это поможет бороться с нелегальным оборотом и гарантировать качество продукции, — отметила Наталья Мариевская.

По данным ООО «Оператор-ЦРПТ», Саратовская область вошла в ТОП-13 регионов, полностью подготовленных к изменениям.

Цель реформы – повышение прозрачности рынка и защита потребителей.