Саратовская область готова к новым правилам маркировки пивной продукции

5 августа 2025 года заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области Наталья Мариевская приняла участие в селекторном совещании Минпромторга России, посвящённом внедрению системы поэкземплярной прослеживаемости пива и слабоалкогольных напитков.
Новые правила с 1 сентября 2025 года
Согласно постановлению Правительства РФ от 30 ноября 2022 года №2173, производители и импортёры обязаны:
Вносить данные о выпуске и перемещении продукции в единую систему маркировки;
Указывать сведения о передаче товаров между подразделениями;
Обеспечивать полную прослеживаемость каждой единицы продукции.
Саратовская область – в числе лидеров
Регион занимает 3-е место в ПФО по количеству производителей пива. Среди ключевых предприятий:
- АО «Пивкомбинат «Балаковский»
- ООО «Пивзавод – Марксовский»
-Все 20 местных производителей готовы к новым требованиям. Это поможет бороться с нелегальным оборотом и гарантировать качество продукции, — отметила Наталья Мариевская.
По данным ООО «Оператор-ЦРПТ», Саратовская область вошла в ТОП-13 регионов, полностью подготовленных к изменениям.
Цель реформы – повышение прозрачности рынка и защита потребителей.