В посёлке Степное благоустроили общественную территорию на улице Нефтяников

В Саратовской области продолжается реализация программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Очередным этапом стало преображение общественного пространства в рабочем посёлке Степное Советского района.

Что изменилось?

На улице Нефтяников провели комплекс работ:

Уложили новое асфальтовое покрытие;

Установили бордюры;

Организовали уличное освещение.

Ранее здесь уже были обустроены детская и спортивная площадки, а теперь территория стала ещё удобнее для отдыха жителей.

-Благоустроенные общественные пространства создают комфортные условия для жизни и делают посёлки привлекательнее, — отметил замминистра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.

Участие жителей

Объекты для благоустройства выбирают сами граждане через Всероссийское голосование. В 2025 году в Саратовской области в нём приняли участие более 390 тысяч человек.

Программа продолжается — впереди новые проекты по улучшению городской среды.