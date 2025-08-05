Ярослав Мироненко принёс бронзу Саратовской области на международном турнире по самбо

С 2 по 5 августа в Кстово состоялся престижный «Кубок сильнейших спортсменов» памяти заслуженного тренера СССР М.Г. Бурдикова.

Участие принимали более 200 спортсменов из России, Беларуси и Казахстана.

Воспитанник СШОР по спортивным единоборствам им. С.Р. Ахмерова Ярослав Мироненко показал отличный результат: бронзовая медаль в весовой категории до 64 кг.

-Это достойное выступление на международном уровне. Ярослав доказал, что упорные тренировки приводят к успеху, — отметили в региональной федерации самбо.