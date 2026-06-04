За неделю на саратовских заправках вновь резко подорожал бензин

В Саратовской области снова наблюдается значительное увеличение цен на бензин.

Согласно последним данным, опубликованным Росстатом, с 26 мая по 1 июня 2026 года средняя стоимость литра горючего в регионе выросла на 71 копейку и составила 66,14 рубля. Это изменение произошло на фоне общего роста цен на топливо в 73 субъектах Российской Федерации. Одна из главных причин, как сообщает «Интерфакс», — массовый ремонт на российских НПЗ.

В частности, бензин марки АИ-92 подорожал на 56 копеек, достигнув 63,59 рубля за литр, что ставит его на третье место по цене в Приволжском федеральном округе. Бензин АИ-95 вырос в цене на 97 копеек и теперь стоит 68,8 рубля за литр. Стоимость бензина АИ-98 увеличилась на 94 копейки, составив 93,82 рубля за литр. Дизельное топливо также подорожало на 81 копейку, и его цена теперь составляет 76,02 рубля за литр.

В то время как в Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин выросли на 0,3% и 0,1% соответственно, в Тыве зафиксирован самый высокий рост — 3,2%. В то же время, в Ямало-Ненецком автономном округе было отмечено снижение цен на бензин на 0,5%.

Несмотря на рост цен, Саратовская область остается в числе регионов с низкой доступностью бензина для жителей. По данным мониторинга, область входит в двадцатку худших регионов страны по этому показателю. Это подчеркивает необходимость дальнейших мер для улучшения ситуации на топливном рынке и повышения доступности бензина для населения.

В условиях растущих цен на топливо важно следить за изменениями на рынке и их влиянием на экономику региона. Саратовская область, как и многие другие регионы России, сталкивается с вызовами, связанными с доступностью бензина, что требует внимания как со стороны властей, так и со стороны потребителей.

Ольга Сергеева