Саратовская область и Узбекистан запустят совместное производство запчастей для тепловозов

Речь идёт о заводе по производству запчастей для двигателей тепловозов. Запустить производство планируют в конце 2026 года. Точное место строительства предприятия пока не уточняется.

Об этом губернатор региона Роман Бусаргин сообщил на встрече с послом Узбекистана Ботиржоном Асадовым.

По словам губернатора, в 2025 году товарооборот региона с Узбекистаном вырос в 2,4 раза, а экспорт — в 2,3 раза. За первое полугодие 2026 года экспорт увеличился почти на 12%. Конкретные показатели чиновники не привели.

Саратовская область поставляет в Узбекистан чёрные металлы, удобрения, продукцию неорганической химии, а также масложировые товары.

В регионе рассчитывают развивать сотрудничество и в других сферах. Помимо промышленности и сельского хозяйства, стороны видят возможности для совместных проектов в образовании — в частности, речь идёт о взаимодействии саратовских вузов с университетами Узбекистана.