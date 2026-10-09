Прокуратура Саратовской области выявила более 250 нарушений при оформлении банкротства

В Саратовской области с начала года выявлено 252 нарушения законодательства о банкротстве. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, по итогам проверок внесено 105 представлений, в суд направлено 26 исков. К дисциплинарной ответственности привлечены 64 лица, к административной — 5. Ещё 2 материала направлены в порядке статьи 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании.

Участие прокуратуры в процедурах банкротства помогло вернуть в бюджет 91 млн рублей налоговых долгов, а также признать недействительными сомнительные сделки неплательщиков ещё на 150 млн рублей. Кроме того, надзорное ведомство предотвратило попытку включить в список кредиторов фиктивный долг в размере 32 млн рублей.

Прокуроры также держат на особом контроле работу арбитражных управляющих, пресекают фиктивные банкротства и добиваются привлечения руководства компаний к субсидиарной ответственности.