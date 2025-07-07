Саратовская область направит 348 млн рублей на создание глэмпингов

Саратовская область получит 348,1 млн рублей из федерального бюджета на создание комфортных кемпингов (глэмпингов). Средства выделены по итогам конкурса Минэкономразвития РФ на поддержку инвестиционных проектов по строительству модульных некапитальных объектов размещения.

Победителями конкурса стали инвесторы из шести территорий:

Хвалынский район

Балаковский район

Вольский район

Марксовский район

Красноармейский район

Гагаринский район Саратова

Выделенные средства пойдут на софинансирование проектов по строительству глэмпинг-парков в период с 2025 по 2027 год.