В Саратове стартовала очистка Волги от водорослей

Работы по удалению излишней водной растительности начались на Волге в Саратове. Первым участком стала акватория у «Пляжа покорителей Волги» на новой набережной города.

К очистке реки смогли приступить только после окончания нерестового запрета, который ограничивает хозяйственную деятельность в водоемах для защиты рыбных ресурсов.

Процесс включает вылов водорослей из реки и их последующий вывоз с использованием специальной техники.

Специалисты, курирующие работы, заявили, что очистка акватории Волги в Саратове будет продолжена и на других участках.