В Энгельсском районе обнаружили «гидроботаническое чудо» — сусак зонтичный

В Энгельсском районе Саратовской области на реке Саратовка местные жители во время катания на сапбордах обнаружили необычное растение.

Находкой поделился декан географического факультета, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии СГУ имени Чернышевского Максим Червяков.

Как сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области, учёный идентифицировал растение как сусак зонтичный.

«Сначала я думал, что это просто местная трава, но красота соцветий заставила присмотреться повнимательнее. Цветы действительно невероятные. Они достаточно мелкие, собраны в рыхлые зонтики, от нежно-розового до почти белого. Выглядят очень изящно, особенно на фоне темной воды и яркой зелени», — делится впечатлениями исследователь.

Находка стала ещё одним подтверждением богатого биоразнообразия Саратовской области. Работа по сохранению уникальных природных объектов ведётся при поддержке Правительства Саратовской области и по поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, который подчёркивает важность изучения и охраны редких видов флоры и фауны региона.

Мероприятия по сохранению биологического разнообразия реализуются в соответствии с задачами, поставленными президентом РФ Владимиром Путиным в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Ольга Андреева