Саратовская область обеспечивает себя курятиной всего лишь на 16%

Регион в 2025 году произвел более 1,2 миллиарда куриных яиц.

Этот показатель на 18% превышает прошлогодние объёмы. По данному направлению регион занял пятую строчку среди субъектов Приволжского федерального округа и пятнадцатую — по всей России. Цифры озвучил замминистра сельского хозяйства области Алексей Молчанов на заседании профильного думского комитета 28 апреля.

Однако по поголовью птицы картина скромнее: десятое место в ПФО и 32-е в РФ. Всего в регионе насчитывается 6,1 миллиона голов — это на 11,3% меньше, чем годом ранее.

При этом самообеспеченность области куриным яйцом с лихвой перекрывает внутренние потребности — 203%. А вот с мясом птицы (включая курятину) ситуация противоположная: производится лишь 16% от необходимого объёма. По производству птицы на убой регион находится на 13-м месте в округе и лишь на 53-м в стране.

Всего в Саратовской области действует 14 птицефабрик, из них десять специализируются на яйце. Два предприятия временно приостановили работу — это связано с реализацией инвестиционных проектов.

Напомним, ранее проблема закрытия одной из птицефабрик в регионе привлекла внимание председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Ольга Сергеева