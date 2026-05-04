Саратовская область опустилась на 45-е место в федеральном рейтинге по росту зарплат

Саратовская область ухудшила позиции в зарплатном рейтинге, опустившись с 39-го на 45-е место.

Исследование динамики заработных плат, опубликованное РИА Новости, показало, что регион потерял шесть позиций по сравнению с предыдущим периодом.

Лидерами рейтинга традиционно стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Татарстан. В конце списка — республики Северного Кавказа.

Правительство Саратовской области пока не давало официальных комментариев по поводу снижения позиций региона.

Ольга Сергеева