В Саратовской области фиксируется значительный рост числа нераскрытых преступлений

Саратовская область попала в антирейтинг МВД: число нераскрытых преступлений выросло на треть.

По итогам первого квартала 2026 года регион оказался в числе субъектов с заметным ростом нераскрытых преступлений — показатель увеличился на 34%, сообщило МВД в отчёте о состоянии преступности. При этом в большинстве регионов России наблюдается противоположная тенденция.

Также Саратовская область вошла в список субъектов с наибольшим снижением темпов расследования преступлений, совершённых с помощью IT-технологий. Здесь показатель упал на 57,7%.

Всего за три месяца в регионе зарегистрировано 6452 преступления, из них 1804 относятся к категории тяжких. Раскрыто 2990 дел (в том числе 980 тяжких).

