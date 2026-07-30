СФР рассказал саратовским отцам и бабушкам, как оформить уход за маленьким ребенком

Отцы и бабушки всё чаще берут отпуск по уходу за детьми в Саратовской области.

По данным регионального Отделения Социального фонда, в 2026 году более 11 тысяч работающих жителей области получают ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком до полутора лет. Примечательно, что среди оформивших отпуск — 1739 отцов, 436 бабушек и 175 дедушек.

Закон позволяет брать оплачиваемый отпуск любому работающему члену семьи, который фактически ухаживает за малышом. Размер пособия составляет 40% от среднего заработка за два предыдущих года. В 2026 году минимальная выплата в регионе — 10 669,64 рубля, максимальная — 83 021,18 рубля в месяц.

Если в семье двое и более детей до полутора лет, пособие начисляется на каждого, но общая сумма не может превышать 100% заработка получателя и должна быть не ниже двойного минимума.

Ольга Сергеева