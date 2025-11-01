Саратовские ученые создали тест на уязвимость людей к интернет-мошенникам

Саратовские ученые создали тест на интернет-зависимость.

Специалисты Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского разработали уникальную методику оценки психологической уязвимости пользователей в интернет-пространстве.

Как сообщает пресс-служба вуза, разработка представляет собой специализированный опросник, определяющий степень подверженности человека внешнему влиянию в цифровой среде.

Разработанный инструмент позволяет идентифицировать три типа проблемного поведения:

импульсивно-отзывчивый (склонность к немедленному реагированию)

тревожно-чувствительный (повышенная восприимчивость из-за тревожности)

конформно-наивный (излишняя доверчивость)

Методика уже прошла апробацию на выборке из 550 респондентов из различных регионов России и может применяться в образовательных учреждениях для скрининга студентов, а также при разработке защитных коммуникаций против мошенничества.

По словам руководителя исследования Татьяны Белых, проблема заключается не в интернете как таковом, а в недостаточной психологической готовности людей противостоять современным цифровым угрозам. Разработка также найдет практическое применение в социальных службах и корпоративном секторе.