В Саратове за год отремонтировали шесть студенческих общежитий

В 2025 году в Саратовской области при поддержке Вячеслава Володина реализовано более 45 проектов в сферах здравоохранения, образования, транспорта и благоустройства.

В образовательной сфере открыто военное инженерное училище РХБ защиты им. И. А. Кириллова, а также благоустроена территория артиллерийского командного училища. В СГУ им. Чернышевского отремонтирован учебный корпус и четыре общежития, начато обустройство Ботанического сада. В Вавиловском университете проведён капитальный ремонт двух общежитий и открыт военный учебный центр.

Информация об итогах года опубликована в телеграм-канале «Володин Саратов».

Ольга Сергеева