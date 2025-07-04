Саратовская область пополнилась новыми мастерами спорта

Одиннадцать спортсменов из Саратовской области получили заслуженные награды за свои достижения.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев подписал приказы о присвоении званий «Мастер спорта России» и «Мастер спорта России международного класса».

В список награжденных вошли:

– Эмиль Гусейнов (бокс);

– Максим Федоров (армрестлинг);

– Георгий Терехов (фехтование);

– Максим Максименко (самбо);

– Нестор Пэлыпив (самбо);

– Софья Парамонова (подводный спорт);

– Антон Комаров (радиоспорт);

– Андрей Старцев (адаптивный спорт);

– Ринат Сулейманов (пауэрлифтинг);

– Мира Ларионова (адаптивный спорт);

– Андрей Мельников (адаптивный спорт).