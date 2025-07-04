Саратовская область пополнилась новыми мастерами спорта

Одиннадцать спортсменов из Саратовской области получили заслуженные награды за свои достижения.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев подписал приказы о присвоении званий «Мастер спорта России» и «Мастер спорта России международного класса».
В список награжденных вошли:
– Эмиль Гусейнов (бокс);
– Максим Федоров (армрестлинг);
– Георгий Терехов (фехтование);
– Максим Максименко (самбо);
– Нестор Пэлыпив (самбо);
– Софья Парамонова (подводный спорт);
– Антон Комаров (радиоспорт);
– Андрей Старцев (адаптивный спорт);
– Ринат Сулейманов (пауэрлифтинг);
– Мира Ларионова (адаптивный спорт);
– Андрей Мельников (адаптивный спорт).