Саратовская область потратит на лекарства для льготников рекордные 6,2 млрд рублей

Финансирование льготного лекарственного обеспечения в Саратовской области в текущем году достигнет беспрецедентного уровня — более 6 миллиардов рублей.

Соответствующие средства уже заложены в бюджет, сообщают в региональном минздраве.

В ведомстве отмечают, что для оперативного получения препаратов внедрены упрощённые схемы, призванные обеспечить каждого нуждающегося необходимыми медикаментами без бюрократических проволочек.

Параллельно власти продолжают обновлять инфраструктуру первичного звена. В планах на этот год — проведение капитального ремонта в дюжине объектов и приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования. Кроме того, в сельской местности появится 43 новых модульных пункта, что значительно повысит доступность медпомощи для жителей отдалённых территорий.

Одним из приоритетов остаётся решение кадрового вопроса. Перед регионом стоит задача довести долю занятых врачебных ставок до 75%. Для этого делается ставка на целевой набор студентов и дополнительные меры поддержки на муниципальном уровне. Также ведётся профориентационная работа со школьниками, которые в будущем могут пополнить ряды медиков.

Практика выездов мобильных бригад специалистов в районы будет продолжена. График их работы планируют корректировать с учётом обращений местных жителей, чтобы сельчане могли пройти обследование максимально близко к месту жительства.

Ольга Сергеева