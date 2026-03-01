Саратовский психиатр рассказала, как избежать расстройств пищевого поведения

Расстройства пищевого поведения (РПП) стали одной из самых частых медицинских проблем, затрагивающих и подростков, и взрослых.

Это состояние характеризуется отказом от еды, навязчивым подсчетом калорий, перееданием или злоупотреблением средствами для похудения. Об этом пишет издание naked-science.ru

Как поясняет заведующая кафедрой психиатрии СГМУ Юлия Барыльник, многие ошибочно считают РПП временными трудностями, хотя на деле это серьезные заболевания, требующие помощи специалистов. Наиболее распространенные формы — анорексия, булимия и компульсивное переедание.

У подростков тревожными сигналами служат одержимость подсчетом калорий, резкое похудение и использование слабительных. У взрослых расстройства часто проявляются эмоциональным перееданием на фоне стресса или, наоборот, потерей аппетита при депрессии. Особенно уязвимы женщины в период менопаузы.

Без лечения РПП грозят тяжелыми последствиями: дефицитом питательных веществ, нарушением обмена веществ, сердечно-сосудистыми патологиями, диабетом, бесплодием и даже летальным исходом.

При первых подозрениях эксперт советует обращаться к терапевту или педиатру, которые направят пациента к психологу, диетологу и гастроэнтерологу. «РПП — это не капризы, а болезнь. Не откладывайте визит к врачу», — предупреждает Барыльник.

Ольга Сергеева