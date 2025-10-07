Саратовская область привлекла 28,8 млрд рублей инвестиций с начала 2025 года

За первые шесть месяцев 2025 года в регионе было создано порядка 1,5 тысяч новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционных инициатив.

За этот период завершена реализация 31 проекта, а запуск еще 45 потребовал инвестиций на общую сумму 28,8 млрд рублей.

Инвестиционный потенциал области демонстрирует 283 крупных проекта совокупной стоимостью более 1 трлн рублей. Структура портфеля включает промышленное производство (90 проектов), транспортную логистику и хранение (52 проекта), сельское хозяйство (37 проектов), а также производство пищевой продукции и химических веществ (32 проекта).

Параллельно осуществлено 464 проекта в сегменте малого бизнеса с объемом инвестиций до 50 млн рублей каждый. Общая сумма вложений в этом секторе достигла 7,9 млрд рублей, что стимулирует экономическое развитие удаленных территорий региона.

Ольга Сергеева