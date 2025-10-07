В Саратовской области 13 беременных студенток начали получать повышенные пособия с сентября

С 1 сентября 2025 года единовременное пособие по беременности и родам для студенток-очниц рассчитывается исходя из 100% прожиточного минимума в регионе, а не от стипендии.

Например, в Саратовской области за стандартный отпуск в 140 дней выплата составляет 75 772 рубля. Пособие перечисляется единой суммой через Социальный фонд России.

Получить выплату могут студентки-очницы, как обучающиеся на бюджете, так и на платной основе. Это право также распространяется на гражданок РФ, иностранных студенток и лиц без гражданства, постоянно проживающих в России.

Для оформления нужно подать заявление в клиентскую службу СФР, МФЦ или через портал Госуслуг в течение 6 месяцев после окончания отпуска. К заявлению необходимо приложить справку из учебного заведения и медицинский документ.

Подробности можно уточнить по бесплатному телефону контакт-центра СФР: 8 800 100 0001.

Ольга Сергеева