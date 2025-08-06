Саратовский скоростной трамвай станет площадкой для культурных инициатив жителей

Новый социокультурный проект ВЭБ.РФ «Проводники» в Саратове, сопровождающий замену общественного электротранспорта в городе, объединит творческие инициативы жителей.



Проект создан по инициативе и при поддержке ВЭБ.РФ и администрации г.Саратов при участии Правительства Саратовской области. Среди мероприятий проекта — трамвайные экскурсии, городской лекторий, аудиогиды, выставки и другие события с участием жителей города. Официальная премьера проекта состоится осенью этого года.



-Для того, чтобы саратовцы предпочитали личному автомобилю общественный транспорт, тот должен быть комфортным, четко следовать расписанию, иметь ряд преимуществ. Сегодня в городе в этой сфере происходят серьезные изменения. При поддержке Вячеслава Викторовича Володина идет реконструкция трамвайной сети, запущены три обновленных маршрута – по новым рельсам ездят комфортные «Львята» и «Богатыри», выполняется комплексная модернизация общественного транспорта. При поддержке губернатора уже четыре протяженных автобусных маршрута перешли на брутто-контракты, что позволило нам решить ряд накопившихся проблем на данных маршрутах. Задача проекта «Проводники» объединить креативные индустрии города и поддержать культурные инициативы жителей, — подчеркнул глава Саратова Михаил Исаев.

Первые события социокультурного проекта состоятся уже в конце августа 2025 года, когда жители смогут принять участие в авторской экскурсии краеведа и гида города Дениса Жабкина по маршруту трамвая №9. По словам руководителя проекта «Проводники» Дмитрий Шарова, отдельно для пассажиров трамваев команда проекта запишет с горожанами истории про Саратов и интересных людей города.

-Современный академический композитор напишет партитуру с использованием звуков трамвая, а танцевальная труппа представит хореографию, используя данное произведение, — рассказал Дмитрий Шаров.

В проект будут также вовлечены художники города, которые в формате уличного искусства создадут работы по пути следования трамвая.

-Социокультурный проект «Проводники» позволит показать, как креативные индустрии Саратова, объединившись вокруг трамвайного инфраструктурного проекта, могут развивать город и создавать творческие продукты, — подчеркнул руководитель направления социокультурных программ ВЭБ.РФ Олег Ракитов.

В Саратове модернизацию городского общественного электротранспорта одобрило Правительство Российской Федерации при поддержке ВЭБ.РФ. Всего до конца 2026 года в Саратове будет заменено 67 км одиночных трамвайных путей, реконструировано 11 тяговых подстанций и путепровод «Стрелка». На сегодняшний день при поддержке ВЭБ.РФ в городе уже запущено движение по маршрутам NN 6,8 и 9. На модернизацию трамвайного движения в городе ВЭБ.РФ предоставил более 2,1 млрд рублей.

Чтобы следить за новостями и событиями проекта, можно подписаться на телеграм-канал @provodnikisar. Также запущен сайт проекта «Проводники».