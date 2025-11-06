В регионе за неделю зафиксирован резкий спад ОРВИ на фоне роста ковида

В Саратовской области зафиксирован спад заболеваемости ОРВИ почти на 20% за последнюю неделю.

Как сообщил министр здравоохранения Владимир Дудаков, число госпитализированных сократилось с 279 до 229 человек. Общее количество заболевших составило 11 094 человека.

Параллельно в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа, в ходе которой вакцинировались уже более 712 тысяч жителей, или почти 30% населения. Министр призвал граждан последовать его примеру и привиться для формирования иммунитета.

В то же время отмечен рост заболеваемости коронавирусом — за неделю выявлено 200 новых случаев, что на 13% больше предыдущего показателя. В связи с этим Дудаков рекомендовал не пренебрегать мерами защиты в местах скопления людей.

Ольга Сергеева