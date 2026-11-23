В Саратовской области военных наказали за повторную езду с тонировкой.

Саратовский гарнизонный военный суд прекратил административные дела в отношении двух военнослужащих, которые в разное время ездили на машинах с тонировкой выше нормы. Инспекторы ДПС останавливали их и предупреждали об ответственности, однако нарушители продолжили ездить с избыточной тонировкой — один повторно попался в августе, другой в сентябре.

По итогам суда военных привлекли к дисциплинарной ответственности (какое именно наказание понёс каждый, пресс-служба суда не раскрыла). Руководство воинской части попросили провести беседы со всеми подчинёнными о соблюдении ПДД.