В Саратове водителя погрузчика осудили за смерть коллеги при ремонте дороги

В мае прошлого года во время ямочного ремонта дороги в Саратове водитель погрузчика «Бобкэт» совершил наезд на коллегу при движении задним ходом. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Суд учел смягчающие обстоятельства (чистосердечное признание, раскаяние, отсутствие умысла) и назначил виновному наказание в виде принудительных работ вместо лишения свободы. Дело рассмотрено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Инцидент показал необходимость строгого соблюдения техники безопасности при работе со спецтехникой, особенно в условиях ограниченной видимости.