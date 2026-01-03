В Калининске построили современный физкультурно-оздоровительный комплекс

В Саратовской области открыт новый спортивный комплекс в городе Калининске.

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) рассчитан на 500 воспитанников спортивной школы и других жителей.

Строительство объекта стало возможным благодаря реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» и партийного проекта «Детский спорт».

Новый ФОК оборудован для командных игр: волейбола, баскетбола и мини-футбола. В ближайшее время здесь начнут работать соответствующие спортивные секции и группы общей физической подготовки. На базе комплекса также планируется проводить занятия в рамках проекта «Дворовый тренер».

По данным пресс-службы губернатора, сегодня в Саратовской области спортом занимаются около 1,3 млн человек, что составляет почти 60% населения. Создание таких объектов повышает доступность занятий физкультурой для жителей региона.

Алиса Эай