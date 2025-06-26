Ушли из жизни Почетные граждане Саратова Константин Ивинский и Елена Ефанова

Ушли из жизни Почетные граждане города Константин Иосифович Ивинский и Елена Сергеевна Ефанова.

Об этом в своем блоге сообщил глава Саратова Михаил Исаев.

Константин Иосифович родился 17 апреля 1920 года в Саратове. Окончил Грозненский нефтяной институт. 27 июня 1941 года был призван в ряды Советской армии и направлен в Сталинградское танковое училище. В 1942 году в составе 27-й танковой бригады, являясь механиком-водителем танка КВ, вступил в борьбу с вражескими войсками в Сталинграде. В том же году Константин Ивинский получил ранение. После лечения продолжил воевать в должности командира взвода в составе 18-го Гвардейского танкового полка. 8 мая 1945 года встретил в Вене, готовясь к военной операции.

После окончания войны отправился для прохождения дальнейшей службы в Молдавию в должности командира роты технического обеспечения, затем часть была направлена в Тбилиси. В январе 1946 года часть по тревоге была переброшена в Иран, где находилась до мая 1946 года.

По окончании военной службы Константин Иосифович работал оператором, затем мастером, старшим инженером, заведующим промысла, главным инженером управления, начальником управления НГДУ «Старогрознефть». За многочисленные рационализаторские предложения награжден золотой медалью ВДНХ. Среди наград Константина Иосифовича: орден Ленина, орден Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды, орден «Знак Почета», медаль «За трудовую доблесть». Ветеран имел звание «Заслуженный нефтяник РФ».

Елена Сергеевна Ефанова родилась 15 сентября 1924 года в селе Незнановка Тамбовской области. В 18 лет, в октябре 1942 года, призвана на фронт, три месяца служила зенитчицей, после чего направлена связисткой в 124-й батальон аэродромного обслуживания 125-й истребительской авиадивизии ПВО ВВС Западного фронта.

С 1943 года, после ранения, летала на бомбардировщиках стрелком-радистом. Знание трех языков помогало ей перехватывать важную информацию противника. Служила и электромехаником-шофером. Победу в Великой Отечественной войне встретила в Польше.

После войны Елена Сергеевна работала оператором на железной дороге во Львове.

За свою долгую жизнь совершила и настоящий материнский подвиг – родила и воспитала 8 детей, 15 внуков, 17 правнуков и 3 праправнука. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 03.12.1970 года награждена орденом «Материнская слава» II степени.

Елена Сергеевна награждена медалями: «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За отвагу», юбилейными медалями.

— Выражаю соболезнования родным и близким Константина Иосифовича и Елены Сергеевны! — написал Исаев.