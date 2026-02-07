Саратовская область вошла в рекорд России по массовому исполнению песни «Катюша»

Регион стал частью всероссийского рекорда — самого массового исполнения песни «Катюша» представителями всех 64 регионов страны.

Рекорд был установлен на Слёте послов гостеприимства «Единство народов России» в Смоленске и зафиксирован федеральным арбитром.

Саратовскую область представила победительница проекта «Мастера гостеприимства» Вера Синцова. В национальном костюме, символизирующем русскую культуру как основу многонациональной области, она рассказала о сложном историческом наследии Саратовской земли.

«Образ региона складывается из множества традиций и смыслов», — отметила посол.

«Слёт позволил увидеть Россию во всём её многообразии», — поделилась Синцова. Мероприятие, прошедшее в Год единства народов, заложило основу для укрепления профессиональных и культурных связей между регионами.

Алиса Эай