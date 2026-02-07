В ходе СВО геройски погибли несколько жителей Саратовской области

В Саратовской области опубликованы новые сведения о жителях региона, погибших в ходе специальной военной операции.

Скорбные сообщения распространены районными администрациями.

В списке значатся Дмитрий Антипин, Геннадий Фролов, Николай Мазаев, Сергей Живоронский и Роман Власенко (Саратов), Владимир Галицын (Лысогорский район), Сергей Киселёв (Новоузенский район), Александр Щепетков и Артём Самойлов (Балаково), Илья Парфиров и Анатолий Самойлов (Новобурасский район).

Сообщается, что рядовой Илья Парфиров, 2003 года рождения, служил гранатомётчиком и погиб 23 мая 2025 года. Рядовой Анатолий Самойлов, 1981 года рождения, был стрелком и погиб 16 октября 2025 года.

Ольга Сергеева