В Саратовской области продлена программа бесплатной выдачи лекарств сердечникам

Пациенты с сердечно-сосудистыми патологиями в Саратовской области сохраняют право на двухлетний курс бесплатной лекарственной терапии.

Региональные власти подтвердили, что непрерывный приём препаратов остаётся ключевым способом сдерживания прогрессирования хронических болезней.

После обновления региональной системы лекарственного обеспечения отгрузка льготных медикаментов со склада в аптечные пункты происходит ежедневно. Доработанная программа «еФарма2Льгота Web» позволяет отслеживать остатки лекарств и медизделий, а также проверять фактическое наличие препаратов у конкретного пациента. Это существенно упрощает получение лекарств для тех, кто нуждается в них постоянно.

Особое внимание уделяется пациентам, перенёсшим инфаркты и инсульты. Такие граждане находятся под наблюдением участкового врача не менее двух лет, а при хронической сердечной недостаточности — пожизненно. Все необходимые препараты они получают по месту жительства.

Один из получателей льготы, житель Энгельса Игорь Антонов, рассказал, что после перенесённого инфаркта был обеспечен лекарствами уже на следующий день после выписки. По его словам, проблем с получением препаратов по рецепту лечащего врача не возникает.

В областном правительстве подчёркивают: перестройка системы льготного лекарственного обеспечения стала возможна благодаря решениям региональной власти и поддержке губернатора Романа Бусаргина.

Ольга Сергеева