Саратовский минтранс: на Волге завершилась пассажирская навигация в ноябре

В Саратовской области официально завершен сезон речных пассажирских перевозок.

По информации регионального министерства транспорта, навигация маломерных судов, стартовавшая 29 марта, продлилась по октябрь включительно.

За этот период по Волге было перевезено более 62 тысяч пассажиров, что на 85% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Почти половина пассажиров (28 тысяч) воспользовалась скоростными судами «Валдай-45Р».

Ключевым маршрутом стало ежедневное сообщение между Саратовом, Марксом, Воскресенским, Вольском и Балаковом, которое обслуживали теплоходы «Юрий Гагарин» и «Петр Столыпин». Также пользовались спросом сезонные направления: Саратов – Сосновка (45 км), Саратов – Шумейка (18 км) и Хвалынск – Духовницкое (7 км).

Ольга Сергеева