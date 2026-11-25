Поездка из Саратова в Москву может сократиться на 2 часа.

Госдума России обратилась к правительству с просьбой включить электрификацию железнодорожного участка Ртищево — Мичуринск в инвестиционную программу РЖД. Об этом сообщил канал «Володин. Саратов» в мессенджере MAX.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, электрификация этого участка необходима для ускорения времени в пути. Это касается не только жителей Саратовской, Тамбовской и Пензенской областей, но и тех, кто из Москвы добирается в Адлер, Алматы и другие города. Реализация проекта может сократить поездку из Саратова в Москву на 2 часа.

Речь идёт о 267 километрах пути. Сейчас на этом отрезке пассажирским поездам приходится менять электровоз на тепловоз в Ртищево, а затем обратно в Мичуринске — именно на эту процедуру и уходят те самые два часа. По данным расписания, самое быстрое время в пути из Саратова в Москву сейчас составляет около 14 часов 11 минут.