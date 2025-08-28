В Саратовской области газифицировано село Белогорское

Специалисты «Газпром газораспределение Саратовская область»построили внутрипоселковый газопровод для газификации села Белогорское Красноармейского района.

Новые сети протяжённостью 1,9 км создали техническую возможность подключения 35 домовладений села.

От жителей Белогорского получены первые заявки на подключениев рамках президентской программы догазификации. По мере готовности домовладений газовики будут выполнять подключения.

«Белогорское находится вблизи одной из знаковыхдостопримечательностей Саратовской области – утёса Степана Разина.

Газификация села повысит уровень комфорта в домах жителей и создастусловия для развития туристической инфраструктуры», – отметил директор филиала ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» в Красноармейске Игорь Лобанов.