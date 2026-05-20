Саратовская облдума поддержала бюджетные поправки и льготы для участников СВО

На заседании регионального парламента 20 мая депутаты фракции «Единая Россия» одобрили пакет социально значимых решений.

Как сообщила депутат Саратовской облдумы, региональный координатор «Женского движения «ЕР», гендиректор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова, из бюджета выделят почти 800 млн рублей на продолжение реконструкции Славянской площади — центрального исторического места города. Проект реализуется при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Кроме того, урощена поддержка участников СВО и их семей: поправки в закон о дополнительных гарантиях права на обращение сократили срок рассмотрения их вопросов до 15 дней (если не требуются дополнительные запросы).

— Также скорректирован закон о кадровом потенциале АПК — теперь молодым специалистам станет проще закрепляться на селе. А для детей-сирот актуализируют списки на получение жилья: они смогут сами выбирать муниципальное образование, где хотели бы получить квартиру, — отметила Мария Викторовна.

Ольга Сергеева