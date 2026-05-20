Саратовские депутаты запретили дипфейки в агитации

Областная дума приняла поправки в избирательное законодательство, связанные с новым федеральным законом, действующим с 2 мая 2026 года.

Изменения коснулись выборов губернатора, депутатов облдумы и местных референдумов.

Главное нововведение — прямой запрет на использование дипфейков в предвыборной агитации. Нельзя применять сгенерированные с помощью ИИ изображения или голоса реальных, вымышленных и даже умерших людей с целью ввести избирателей в заблуждение. Исключение — кандидаты и партии могут использовать собственные образы и голоса.

Кроме того, упростилась работа со списками избирателей: теперь данные автоматически формируются через систему ГАС «Выборы», а главы местных администраций освобождены от личного предоставления сведений.

