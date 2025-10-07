В Балаково врачам предъявили обвинение в халатности из-за гибели ребенка

Следственный комитет по Саратовской области предъявил обвинения восьми сотрудникам медицинского учреждения в Балаково по статье о халатности, повлекшей смерть человека. Уголовное дело возбуждено после гибели 11-летнего мальчика в июне 2023 года.

Следствие установило, что ребенок был госпитализирован с признаками острой кишечной непроходимости. В ходе лечения медицинский персонал допустил серьезные нарушения при наблюдении, обследовании и оказании помощи пациенту. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, эти нарушения напрямую привели к летальному исходу.

По делу проведены многочисленные следственные действия: допросы свидетелей, очные ставки, судебные экспертизы. В настоящее время продолжается сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела находится на контроле регионального следственного управления.

Алена Орешкина