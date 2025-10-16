Специалисты комиссий по делам несовершеннолетних прошли обучение в Саратове

На базе Саратовской государственной юридической академии состоялись курсы повышения квалификации для специалистов комиссий по делам несовершеннолетних. В обучении приняли участие представители Саратовской области, Республики Мордовия, Пензенской и Ульяновской областей, Ханты-Мансийского автономного округа.

Трехдневная программа включала изучение правовых основ деятельности комиссий, вопросов административной ответственности и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Особое внимание уделили практическим аспектам — проведению судебных процессов по ограничению родительских прав и защите жилищных прав детей.

По итогам обучения участники прошли тестирование и получили удостоверения установленного образца. Как отметила председатель областной комиссии Анастасия Борода, регулярное повышение квалификации помогает специалистам эффективнее решать профессиональные задачи в условиях современных вызовов.

Алена Орешкина